Малоизвестный в Европе наркотик кат, от которого в Африке в зависимость впадают целыми странами

Кат относится к вечнозеленым кустарникам семейства Бересклетовых.
Наркотический эффект дают листья ярко-зеленого цвета, они оказывают действие, сходное с кокаином. Чтобы поймать кайф, листья надо жевать.
В России он под запретом, в европейских странах его тоже не жалуют. Однако в некоторых местах его продают открыто и совершенно законно.
Особенно плачеваная ситуация в странах Восточной Африки и Аравийского полуострова (хуже всего в Йемене), распространен кат также в Индии и Шри-Ланке.
Здесь масштаб этого явления уже давно принял размеры национальной катастрофы.
Растение известно уже давно, как и его эффект, из ката делали так называемый "арабский чай" еще до появления кофе.
В Сомали и Йемене кат заменяет традиционную русскую водку.
В 18 веке этим растительным психостимулятором пичкали солдат, чтобы они не чувствовали усталости и эффективнее вели бой.
Сегодня все улицы Йемена буквально заполнены людьми, жующими кат, потому что спиртное тут под запретом.
Кат вызывает не только зависимость, от него чернеют зубы, развивается язва желудка, повышается риск онкологии, страдает печень.
Растение провоцирует бессонницу, аномальное возбуждение, депрессию, галлюцинации, потерю аппетита.
Однако все это ничуть не пугает людей, подсевших на наркотик.
Кат употребляют все от мала до велика: 90% мужчин, 50% женщин и даже дети.
По весьма приблизительным подсчетам зависимых от ката во всем мире уже около 10 млн.
Листики надо жевать свежесобранными, можно запивать кофе или чаем.
Стоит это удовольствие недешево, поэтому многие семьи доходят до полного разорения.
Мужчина готов отдать на эти листики последнюю зарплату, забывая про жену и детей.
В Йемене и Сомали катозависимые отдают на наркотик все деньги, которые им удается достать.
От неумеренного употребления ката люди впадают в почти бессознательное состояние.
Домой их уже уносят на себе приятели или собственные жены.
В среднем в семье тратится около 50-70% дохода на кат.
Плотно сидящие на кате редко ходят на работу, потому что или больше не хотят работать или уже не могут.
Деньги умудряются как-то доставать, чтобы продолжать употреблять наркотик, без которого уже не могут.
И все это открыто и легально, никто с этим не борется на государственном уровне.
Так как в Йемене уровень жизни катастрофически падает, люди стараются забыться и отвлечься, покупая кат повсеместно.
В Сомали на закупку наркотика в Эфиопии каждый год уходит сумма, равная 50% ВВП страны, это полмиллиарда долларов.
Кения каждый год производит на экспорт кат на сумму до 250 млн долларов.
В Йемене до 58% территории страны отданы под возделывание ката.
Для полива растения используется свыше 55% воды от общего потребляемого объема.
Здесь есть закон, согласно которому в казну государства с продаж ката идет 28% дохода.
До 2014 года кат закупала и Великобритания: на 25 млн долларов в Эфиопии и на 250 млн зеленых в Кении.
Потом вышел строгий запрет на поставки наркотического растения.
Кат все равно просачивается и в Великобританию, и во Францию, и в Германию из-за обилия африканских беженцев.
Россияне тоже уже успели познакомиться с катом, правда не в таких масштабах, как в Сомали или в Йемене.
Однако экзотикой это растение уже не назовешь.
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