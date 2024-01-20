Малоизвестный в Европе наркотик кат, от которого в Африке в зависимость впадают целыми странами

В Сомали и Йемене кат заменяет традиционную русскую водку.

В 18 веке этим растительным психостимулятором пичкали солдат, чтобы они не чувствовали усталости и эффективнее вели бой.

Сегодня все улицы Йемена буквально заполнены людьми, жующими кат, потому что спиртное тут под запретом.

Кат вызывает не только зависимость, от него чернеют зубы, развивается язва желудка, повышается риск онкологии, страдает печень.

Растение провоцирует бессонницу, аномальное возбуждение, депрессию, галлюцинации, потерю аппетита.

Однако все это ничуть не пугает людей, подсевших на наркотик.

Кат употребляют все от мала до велика: 90% мужчин, 50% женщин и даже дети.

По весьма приблизительным подсчетам зависимых от ката во всем мире уже около 10 млн.

Листики надо жевать свежесобранными, можно запивать кофе или чаем.

Стоит это удовольствие недешево, поэтому многие семьи доходят до полного разорения.

Мужчина готов отдать на эти листики последнюю зарплату, забывая про жену и детей.

В Йемене и Сомали катозависимые отдают на наркотик все деньги, которые им удается достать.

От неумеренного употребления ката люди впадают в почти бессознательное состояние.

Домой их уже уносят на себе приятели или собственные жены.

В среднем в семье тратится около 50-70% дохода на кат.

Плотно сидящие на кате редко ходят на работу, потому что или больше не хотят работать или уже не могут.

Деньги умудряются как-то доставать, чтобы продолжать употреблять наркотик, без которого уже не могут.

И все это открыто и легально, никто с этим не борется на государственном уровне.

Так как в Йемене уровень жизни катастрофически падает, люди стараются забыться и отвлечься, покупая кат повсеместно.