Ученые предполагают, что внутри Земли могли сохраниться фрагменты древней планеты Тейя

18:32 2024-01-20
Ученые предполагают, что внутри Земли могли сохраниться фрагменты древней планеты Тейя

Есть версия, что это космическое тело могло врезаться в нашу планету еще в самом начале образования Солнечной системы.

По мнению ученых, части древнего космического объекта могут храниться в мантии Земли.

Не менее интересна, кстати, и существующая теория об образовании Луны из кусочков Тейи.

Как известно, в начале 80-х специалисты определили, что в недрах нашей планеты есть два огромных континента, простирающихся на тысячи километров каждый.

Эти области были обозначены как зоны с низкой скоростью сдвига. Ученые начали делать предположения об их происхождении.

Современные исследователи из Калифорнийского технического института на основе компьютерного моделирования сделали интересный вывод.

Обнаруженные области внутри Земли могут являться частями Тейи, которые застряли в недрах нашей планеты.

По версии ученых, в то далекое время нижний слой мантии не был таким раскаленным.

Вот почему куски древней планеты не расплавились и не слились с мантией, а подверглись кристаллизации.

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