Кокосовая пальма и бамбук, которые все считают деревьями, на самом деле трава-переросток

Что обычный человек привык считать деревом? Высокое растение с древесным толстым стволом, раскидистыми ветвями, покрытыми листьями.

С научной точки зрения, некоторые растения, по виду сильно смахивающие на деревья, на самом деле ими не являются, а скорее подходят под определение травянистых.

Всем знакомую кокосовую пальму можно считать травой по тому, каким образом проращиваются ее семена. Кокосовый орех, прорастая, дает один лист.

Ботаник увидит в этом явный признак однодольного растения, относящегося к группе цветковых.

Прорастающий листик - это семядоля, появляющаяся из семени. То же самое мы наблюдаем у лилии, спаржи, которые, кстати, тоже имеют мало сходства с травой.

Подавляющее большинство деревьев - двудольные растения, дающие из семени сразу два листка.

Определить дерево можно также по особенностям ствола, который каждый год обрастает новыми кольцами.

У бамбука все иначе, он растет не вширь, а ввысь, что указывает на его максимальное сходство с травой.