Из-за мании величия покойному шотландскому герцогу пришлось обрезать ноги

Мужчина настолько преисполнился собственного величия, что не пожалел потратить целое состояние, чтобы купить шикарный саркофаг, сохранившийся с эпохи Птолемеев.

Он не просто купил старинный артефакт. Александр Гамильтон завещал родным похоронить его в этом саркофаге после смерти.

Умер герцог в 1852 году, однако тут выяснилась одна нелепая оплошность: его тело не помещалось в саркофаг.

Родственники лихорадочно стали искать выход из ситуации, уж очень хотелось исполнить волю покойного.

В конце концов, было принято нетипичное решение: отрезать части ног покойного ниже колен.

Зато в таком Александр Гамильтон идеально укладывался в саркофаг, и похороны прошли успешно.

История очень поучительная и жизненная: бойтесь своих желаний, они могут сбыться!