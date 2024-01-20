От солнца волосы становятся светлыми, а кожа - смуглой: почему бывает такая разная реакция на ультрафиолет

Меланин - это то, что отвечает за цвет глаз, оттенок кожи и окрас волос.
Этот пигмент оберегает человека от опасных ультрафиолетовых излучений.
Безжалостный свет Солнца способен нарушить структуру ДНК, спровоцировать раковые заболевания кожи.
Солнечные лучи разрушают меланин в кожном слое.
Чтобы возместить эту потерю, организм включает защитную реакцию и продуцирует этот элемент в увеличенном объеме, отсюда появляется загар.
Волосы и даже одежда выгорают на солнце.
Это объясняется составом указанных объектов: это неживые клетки, которые не способны восстанавливать разрушенный меланин и другие пигментирующие вещества.
Волосы - это жесткий белок кератин, ткани одежды включают синтетические или натуральные волокна.
Свой цвет оне уже не восстановят после агрессивного воздействия ультрафиолета.
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