Жуки-навозники - это незаменимые улучшители плодородия почвы

Скарабеи - одни из таких жуков. Они очень знаменитые персонажи, потому что их запечатлели даже на древнеегипетских барельефах.

Жуки действительно любят лакомиться экскрементами.

У самцов считается правилом делать самкам брачные подарки в виде больших шариков навоза, которые жуки старательно скатывают заранее.

Потом этим шариком лакомятся их избранницы вместе с потомством.

Землерои - любители копать туннели под навозными кучками.

Есть также жуки, которые селятся прямо в фекалиях животных.

Некоторые насекомые промышляют воровством, покушаясь на помет других навозников.

Все они представляют ценность для почвенных ресурсов.

Жуки-навозники прекрасно возвращают плодородие скудным землям.

Хороший пример - Южная Африка, территории, где активно добывались полезные ископаемые.

Земля стала плотной, безжизненной и пустой. Вырасти там практически ничего не могло.

Тогда ученые доставили в эти края навозников, очень скоро земельные участки резко повысили свою плодородие. Почва быстро обзавелась растительностью.

Кроме того, навозные жуки могут улучшить способность почвы впитывать влагу.

Землерои, например, отлично разрыхляют землю, делая ее пористой и влагопроницаемой.

Они уходят вглубь почвы более чем на метр. Достаточно им "поработать" два дня, и будет получен эффект, которого хватит на пол года.

Навоз, который жуки доставляют в почву, - лучшая питательная среда для растений, их урожайность заметно растет.

Жуки могут составить достойную конкуренцию химикатам и даже превзойти их.