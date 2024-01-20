Одна ложка этого раствора обеззаразит почву и придаст ей рыхлость и воздушность

Собрав урожай, позаботьтесь о земле, чтобы в следующем году она снова могла обильно плодоносить.

Первым делом нужна хорошая дезинфекция. Проводим обеззараживание, защищая почву от вредителей и заболеваний.

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После добавления раствора в почву вы сделаете ее мягкой, рыхлой, воздушной.

Также земля становится более плодородной, напитываясь ценными элементами, которые ушли из нее за прошлый огородный сезон.

Понадобится 10 л воды, обязательно теплой, и ложка медного купороса, он работает как антисептик.

Туда же всыпаем фитоспорин - три большие ложки, вливаем три маленькие ложечки йода, последний ингредиент - куркума.

Пряная добавка эффективна при борьбе с вредителями. В готовую жидкость надо высыпать одну столовую ложку.

Обработку земли удобно делать с помощью лейки. Наливаем туда готовый раствор и тщательно проливаем всю почву.