Топ-3 европейских стран, в которых самый низкий уровень безработицы

На втором месте по уровню безработицы оказалась Польша, показав результат в 2,8%.

С небольшим отрывом от нее следует Мальта, они практически на одной строчке.

В этой стране безработных всего на 0,1% больше, чем в Польше.

Третье место занимает Германия, здесь неработающих граждан всего 3%.

В таких странах, как Испания и Греция, наоборот, существует серьезная проблема с трудоустройством.

Здесь самое большое количество безработных. В Испании 12% населения, в Греции - 10%.

Только в этих двух государствах показатель безработицы представляет собой двузначное число.

В среднем по Евросоюзу количество безработных составляет около 6%.

В численном эквиваленте это можно представить как 13 млн человек.