Мумтаз Махал, для которой муж возвел знаменитый Тадж Махал, не смогла пережить четырнадцатые роды

В высоту здание достигает 73 метра, строительные работы велись свыше 20 лет, сооружали мечеть 22 000 рабочих.
Герои этой любовной истории захоронены здесь же, на территории Тадж Махала.
Это уважаемое место имеет особую привилегию: над историческим объектом нельзя летать самолетам.
В настоящее время памятник архитектуры посещают около 5 млн туристов ежегодно.
Тадж Махал - символ бесконечной верной любви между похороненными тут супругами.
Кем была эта женщина, в память о которой выстроена вся эта неземная красота?
Звали эту легендарную особу - Арджуманд Бану Бегум, будущая жена шаха имела персидские корни.
Позже супруг наградил ее почетным титулом - Мумтаз Махал.
Девушка получила хорошее на то время образование, отлично знала арабский и персидский, писала стихи.
Современники о ней отзывались как о скромной, сдержанной женщине, но достаточно откровенной и искренней.
При этом Мумтаз Махал считали очень красивой и изящной, хотя подлинных портретов не сохранилось до наших дней.
Мумтаз была не единственная жена Шаха Джахана, но точно самая любимая.
Согласно историческим источникам, только ее одну он любил всю жизнь, остальные браки были заключены в политических целях.
Арджуманд обручилась с будущим мужем в раннем возрасте, им было 14 и 15 лет. Законными супругами стали через 5 лет.
Мумтаз Махал никогда не покидала мужа, всегда следовала за ним, даже во время военных походов.
При этом едва ли не каждый год она бывала беременной.
Брак продлился 19 лет, за это время любимая жена Шаха Джахана родила ему 14 детей - 8 мальчиков и 6 девочек.
Половина рожденных детей умерла или при рождении или в раннем возрасте.
В 1628 г. Шахадзе Хуррам Бахт Бахадур-мирза стал шахом, тогда они с Мумтаз Махал были в браке уже 16 лет.
У любимой женщины шаха были и другие титулы "Малика-и-Джахан" ("Властительница мира"), "Малика-уз-Замани" ("Властительница эпохи"), "Маликаи-Хиндустан" ("Властительница Хиндустана").
Он окружил жену роскошью, которой не было ранее ни у одной императрицы.
Женщина жила в резиденции из золота, в которой повсюду били фонтаны с розовой водой.
Все жены императоров Великих моголов получали высокое ежемесячное жалованье.
За всю историю империи самую большую сумму выдавали именно Мумтаз Махал - 1 млн рупий в год.
Она стала хранительницей императорской печати и имела право ею пользоваться, хотя женщина не особа интересовалась политикой.
При этом Мумтаз покровительствовала людям искусства и беднякам, назначала пособия дочкам бедных ученых и религиозных людей.
Мумтаз Махал ушла из жизни, рожая 14-го ребенка своему мужу, случилось это в одном из военных походов.
Роды были тяжелые и длились почти 30 часов. Женщина не смогла их пережить.
Император очень горевал, он ушел в глубокий траур на год, полностью удалившись от общества.
Когда он показался на публике, то был совсем седым и сутулым, лицо было искажено душевными страданиями.
Отдушиной для Шаха Джахана стала старшая дочь, которая отвлекала его от горестных мыслей и жила при нем во дворце постоянно.
Именно Джаханаре Бегум досталась половина личного состояния умершей матери (10 млн рупий).
Вторую половину разделили между остальными выжившими детьми.
Всего жены родили Джахану 21 ребенка, 14 были детьми Мумтаз Махал.
Шах пережил любимую жену на 35 лет.
В 1658 году с трона его сверг родной сын (их общий с Мумтаз Махал), который заключил отца в домашнее заточение в собственном дворце, где он доживал последние 8 лет перед смертью.
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