Мумтаз Махал, для которой муж возвел знаменитый Тадж Махал, не смогла пережить четырнадцатые роды

При этом Мумтаз Махал считали очень красивой и изящной, хотя подлинных портретов не сохранилось до наших дней.

Современники о ней отзывались как о скромной, сдержанной женщине, но достаточно откровенной и искренней.

Девушка получила хорошее на то время образование, отлично знала арабский и персидский, писала стихи.

Позже супруг наградил ее почетным титулом - Мумтаз Махал.

Кем была эта женщина, в память о которой выстроена вся эта неземная красота?

Тадж Махал - символ бесконечной верной любви между похороненными тут супругами.

В настоящее время памятник архитектуры посещают около 5 млн туристов ежегодно.

Это уважаемое место имеет особую привилегию: над историческим объектом нельзя летать самолетам.

Мумтаз была не единственная жена Шаха Джахана, но точно самая любимая.

Согласно историческим источникам, только ее одну он любил всю жизнь, остальные браки были заключены в политических целях.

Арджуманд обручилась с будущим мужем в раннем возрасте, им было 14 и 15 лет. Законными супругами стали через 5 лет.

Мумтаз Махал никогда не покидала мужа, всегда следовала за ним, даже во время военных походов.

При этом едва ли не каждый год она бывала беременной.

Брак продлился 19 лет, за это время любимая жена Шаха Джахана родила ему 14 детей - 8 мальчиков и 6 девочек.

Половина рожденных детей умерла или при рождении или в раннем возрасте.

В 1628 г. Шахадзе Хуррам Бахт Бахадур-мирза стал шахом, тогда они с Мумтаз Махал были в браке уже 16 лет.

У любимой женщины шаха были и другие титулы "Малика-и-Джахан" ("Властительница мира"), "Малика-уз-Замани" ("Властительница эпохи"), "Маликаи-Хиндустан" ("Властительница Хиндустана").

Он окружил жену роскошью, которой не было ранее ни у одной императрицы.

Женщина жила в резиденции из золота, в которой повсюду били фонтаны с розовой водой.

Все жены императоров Великих моголов получали высокое ежемесячное жалованье.

За всю историю империи самую большую сумму выдавали именно Мумтаз Махал - 1 млн рупий в год.

Она стала хранительницей императорской печати и имела право ею пользоваться, хотя женщина не особа интересовалась политикой.

При этом Мумтаз покровительствовала людям искусства и беднякам, назначала пособия дочкам бедных ученых и религиозных людей.

Мумтаз Махал ушла из жизни, рожая 14-го ребенка своему мужу, случилось это в одном из военных походов.

Роды были тяжелые и длились почти 30 часов. Женщина не смогла их пережить.