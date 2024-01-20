Для чего на самом деле мы постоянно вводим капчу сервиса ReCAPTCHA: чтобы отделить человека от бота, но есть и другая цель

Как известно, капчи предлагают вводить якобы для того, чтобы идентифицировать живого человека и отсеивать вездесущих ботов.

Однако не все так просто. Оказывается, вводя надоедливую капчу, мы помогаем оцифровывать отсканированные печатные издания (журналы, газеты, книги, географические карты и не только).

Как это происходит?

Пользователь должен ввести два слова, одно - известное компьютерной системе, второе - то, которое взято из отсканированного текста, но не узнанное программой распознавания текста.

Слово, которое знакомо системе, как раз нужно для вычисления ботов. Второе слово (которое система не распознала) предлагают ввести пользователям.

Потом все варианты, которые были введены, сохраняются в базе, после чего из них выбирают самые частотные. Именно они уходят в сервис оцифровки.