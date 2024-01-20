История российского вытрезвителя: где и в какое время появился первый «приют для опьяневших»

Ровно 19 лет назад в России был открыт первый вытрезвитель - "приют для опьяневших".

Инициатива создания такого заведения поступила от врача Федора Сергеевича Архангельского.

Первый серьезный подход к борьбе с пьянством был применен в Туле.

Здесь граждан, чрезмерно употреблявших спиртное, приводили в чувство не только медики приюта и амбулатории для опьяневших.

С пьющими вели активную работу служители церкви, а также волонтеры.

В заведении имелось специальное бесплатное помещение.

Там лицам, которых подбирали на улицах полицейские и другие граждане Тулы, оказывалась медицинская помощь и предоставлялся необходимый уход.

Как правило, сюда поступали пьяные люди в бесчувственном состоянии.

В первом российском вытрезвителе имелось два отдельных блока: для пьяниц и для их детей.

После открытия приюта для алкоголиков в Туле, такие же заведения спустя несколько лет стали появляться чуть ли не в каждом губернском городе.