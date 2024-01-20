7 ноября 2000 года ушел из жизни Борис Заходер, он подарил русским детям знаменитого персонажа «Винни-Пуха»

Борис Заходер - известный литератор, автор многих любимых детских книг, талантливый поэт и известный переводчик.
Первая книга, в которой были напечатаны детские стихи, была выпущена в 1955 году. Назывался сборник "На задней парте".
Произведения Бориса Заходера высоко оценивал другой известный советский создатель детской литературы - Корней Чуковский.
Интересный факт: в какой-то период своей жизни, Борис Заходер зарабатывал на жизнь разведением аквариумных рыбок, делал это он у себя дома.
Как известно, именно Борис Заходер познакомил советских юных читателей со знаменитым "Винни-Пухом".
Это популярное произведение дети читали в его профессиональном переводе.
Писатель и сам увлекся главным персонажем книги. Борис Заходер даже придумал орден Винни-Пуха, им он торжественно награждал своих друзей.
В течение всего периода художественного творчества советский писатель стал обладателем многих литературных премий.
Одна из самых важных - премия имени Ханса Христиана Андерсена.
Ее вручают писателям, которые внесли достойный вклад в развитие детской литературы.
Имя Бориса Заходера настолько тесно ассоциировалось с любимым детским персонажем, что даже на могиле писателя поставлен памятник с изображением уходящих вдаль Винни-Пуха и Пятачка.
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