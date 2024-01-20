8 ноября - день рождения Маргарет Митчел, которая написала культовый роман «Унесенные ветром»

Приводим несколько интересных факторов о Маргарет Митчел, чей роман стал символом целой эпохи.

Как ни удивительно, но знаменитую книгу, принесшую создательнице бешеный успех и огромную славу, она написала от скуки.

Девушка получила травму ноги, ей много приходилось лежать в постели.

Чтобы как-то убить время, она решила заняться творчеством и стала работать над "Унесенными ветром".

Маргарет Митчел была заядлой курильщицей: она выкуривала каждый день целых три пачки сигарет.

У писательницы были и другие произведения, но опубликована только одна книга: "Унесенные ветром".

Все остальные опусы были уничтожены, так как об этом попросила сама Маргарет.

Маргарет Митчел категорически отказывалась от всех предложений об использовании названия книги и имен персонажей в рекламных целях.

"Завтра будет новый день" - именно так заканчивается роман "Унесенные ветром".

Между прочим, таким изначально было и первое название книги.

Умерла знаменитая писательница по нелепой случайности: во время прогулки с мужем ее сбила машина, которая неслась на огромной скорости.