Последняя песня Битлз, которую удалось воссоздать, задействуя нейросеть

Композиция, записанная с помощью искусственного интеллекта, называется Now and then.
В создании нового хита участвовали Пол Маккартни и Ринго Старр.
Трек получился из старой демо записи Джона Леннона, записанной в плохом качестве в 1978 году.
Питеру Джексону, режиссеру "Властелина колец" удалось вычленить из записи голос исполнителя и очистить его от посторонних шумов с помощью технологий ИИ.
В композиции звучит не только голос Леннона, но и гитарное соло, а также бэк-вокал Джорджа Харрисона.
Все это было в архивных записях 1995 года.
Струнную аранжировку предложил продюсер Джайлс Мартин.
Пол Маккартни написал бас-партию, Ринго Старр - партию для барабана.
Получилось, что в "новой" композиции Now And Then все четверо Битлов снова объединились.
3 ноября вышел клип на эту песню, который был смонтирован из редких кадров, взятых из архивов.
Режиссером выступил Питер Джексон.
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