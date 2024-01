Последняя песня Битлз, которую удалось воссоздать, задействуя нейросеть

Композиция, записанная с помощью искусственного интеллекта, называется Now and then.

В создании нового хита участвовали Пол Маккартни и Ринго Старр.

Трек получился из старой демо записи Джона Леннона, записанной в плохом качестве в 1978 году.

Питеру Джексону, режиссеру "Властелина колец" удалось вычленить из записи голос исполнителя и очистить его от посторонних шумов с помощью технологий ИИ.

В композиции звучит не только голос Леннона, но и гитарное соло, а также бэк-вокал Джорджа Харрисона.

Все это было в архивных записях 1995 года.

Струнную аранжировку предложил продюсер Джайлс Мартин.

Пол Маккартни написал бас-партию, Ринго Старр - партию для барабана.

Получилось, что в "новой" композиции Now And Then все четверо Битлов снова объединились.

3 ноября вышел клип на эту песню, который был смонтирован из редких кадров, взятых из архивов.

Режиссером выступил Питер Джексон.