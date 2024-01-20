Илон Маск собирается превращать людей в киборгов и разыскивает добровольцев

В ходе эксперимента у испытуемого будет удалена часть черепа и с помощью роботизированной техники вживлены в мозг электроды и проводники.
Вместо удаленной части черепа будет установлено небольшое устройство, подопытный должен носить его несколько лет.
Прибор будет считывать и проводить анализ мозговой активности человека, передавая информацию на ноутбук или планшет.
Требования к соискателям: взрослые люди до 40 лет, у которых не действуют 4 конечности.
Добровольцам внедрят импланты в зону премоторной коры мозговых тканей, которая отвечает за моторику рук, запястий, предплечий.
Суть эксперимент сводится к следующему: продемонстрировать, что вживленное устройство способно без вреда для человека собирать информацию о работе его мозга.
Исследование предназначено для того, чтобы преобразовывать в дальнейшем мыслительную деятельность людей в серию команд, понятных для компьютера.
Ряд подобных имплантов уже создан несколькими исследовательскими компаниями.
Они могут оказать помощь человеку в выполнении определенных задач, причем команды отдаются только силой мысли.
Например, такое действие, как нажатие курсором по изображениям на мониторе.
Однако это всего лишь цветочки, планы у Neuralink куда более грандиозные.
По утверждению Маска, в недалеком будущем будут открываться клиники, где по желанию пациент сможет всего за 15 минут превратиться в "гибрид человека и машины".
Илон Маск, выступая на первой презентации компании Neuralink в 2019 году, обещал начать эксперименты на людях уже в 2020 году.
Это прозвучит довольно странно, но в конечном итоге мы добьемся симбиоза с искусственным интеллектом.
Между тем, американские регуляторы уже дали добро на тестовое исследование с внедрением мозговых имплантов.
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