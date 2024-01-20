Введение водорослей в рацион коров способно остановить глобальное потепление

Тема глобального потепления все больше беспокоит ученые умы, много разговоров ведется о вреде углекислого газа и его негативной роли в процессе изменения климата.

Между тем, метан опаснее в 85 раз. Он быстрее исчезает из атмосферы, поэтому борьба с этим газом может иметь более заметный эффект для торможения глобального потепления.

Основной источник метана в сельском хозяйстве - кишечная ферментация (89,5%). Образование газа напрямую связано с разведением коров.

Проанализировав ситуацию, ученые Калифорнийского университета решили провести эксперимент: определить, как изменение рациона коров помогает уменьшить выделение газов.

Животных попробовали кормить водорослями. Результат удивил всех исследователей.

В эксперименте участвовали 24 коровы, каждый день их меню обогащали водорослями Asparagopsis taxiformis. В привычный корм добавляли по 100 г этого морского продукта.

Качество молока в итоге не изменилось, здоровье животных не ухудшилось. При этом выбросы метана уменьшились на 52-90%!

Эрмиас Кебреаб, профессор, возглавляющий исследование:

Водоросли мешают ферменту, ответственному за производство метана.

Ученые пока не спешат делать окончательных выводов, требуются дополнительные исследования.

Кроме того, есть одна проблема: водоросли, которые добавляли в корм, - это достаточно редкий вид, поэтому обеспечить ими всех коров мира просто невозможно.