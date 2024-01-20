Хорошие советы в копилку огородника про уход за перцем, чесноком и картошкой

Чтобы картошку не доставал вредный проволочник, следуем полезной рекомендации: подсыпаем в посадочную лунку золу, она также станет отличным удобрением.

Чтобы перцы хорошо развивались, не забываем о регулярном рыхлении.

Эта процедура позволяет воздуху свободно проникать к корням. Рыхлим после каждого полива, не даем образовываться корке.

В начале лета иногда появляется несколько мелких перчиков. После этого растение прекращает цветение.

Эти плоды надо удалить, чтобы перец продолжил цвести и потом дал хороший урожай.

Поливаем чеснок соленой водой в первой половине июня. Это нужно, чтобы плоды были хорошего вкуса, а урожай был богатым.

На 10 л воды понадобится две большие ложки соли.