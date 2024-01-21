Корица, имбирь, кардамон добавьте в кофе, чтобы он был вкуснее и полезнее

Осень - достаточно мрачное время года, добавить в нее красок можно с помощью приятных запахов.
Чем более тоскливо за окном, тем уютнее дома, особенно с чашкой ароматного кофе.
Пять неожиданных вкусов осеннего кофе: корица, гвоздика, кардамон, имбирь, мускатный орех
Корица богата антиоксидантами и укрепляет иммунитет.
Пряность снижает холестерин, держит сахар под контролем, снимает воспаление.
Аромат корицы у многих уже давно ассоциируется с осенью.
Гвоздика хороша в зимнем чае, однако и к кофе она станет отличной добавкой, распространяя вокруг себя пряный аромат мускуса.
Гвоздика - отличное противовирусное средство, обладает антибактериальным и даже антивозрастным действием.
Кардамон вызывает воспоминания о рождественских пряниках и самим Рождеством, которое уже на подходе.
Добавив щепотку в кофе, мы окунемся в детские воспоминания и получим ощущение домашнего праздника.
В кардамоне есть клетчатка и минералы, полезные для кровообращения. Также эта пряность полезна для пищеварения.
Имбирь с кофе - кому-то эта комбинация покажется странной, однако вкус она дарит незабываемый.
В пору разгула вирусов, простуд и инфекций имбирь просто палочка-выручалочка.
Добавить можно как гранулированный вариант, так и свежие ломтики корня.
Мускатный орех - просто кладовая пользы.
Здесь и витамин В6, и фолиевая кислота, и магний, кальций, железо, марганец, но перечень еще не весь.
Это отличный заменитель комплексных витаминных препаратов.
Изысканный аромат добавит в дождливое утро нежности и сладости.
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