Корица, имбирь, кардамон добавьте в кофе, чтобы он был вкуснее и полезнее

23:01 2024-01-20
Корица, имбирь, кардамон добавьте в кофе, чтобы он был вкуснее и полезнее

Утренний кофе - один из приятных ритуалов, без которого проснуться бывает невозможно; приправленный ароматными специями, он обретает пикантный вкус и заботится о нашем здоровье.

Осень - достаточно мрачное время года, добавить в нее красок можно с помощью приятных запахов.

Чем более тоскливо за окном, тем уютнее дома, особенно с чашкой ароматного кофе.

Пять неожиданных вкусов осеннего кофе: корица, гвоздика, кардамон, имбирь, мускатный орех

Корица богата антиоксидантами и укрепляет иммунитет.

Пряность снижает холестерин, держит сахар под контролем, снимает воспаление.

Аромат корицы у многих уже давно ассоциируется с осенью.

Гвоздика хороша в зимнем чае, однако и к кофе она станет отличной добавкой, распространяя вокруг себя пряный аромат мускуса.

Гвоздика - отличное противовирусное средство, обладает антибактериальным и даже антивозрастным действием.

Кардамон вызывает воспоминания о рождественских пряниках и самим Рождеством, которое уже на подходе.

Добавив щепотку в кофе, мы окунемся в детские воспоминания и получим ощущение домашнего праздника.

В кардамоне есть клетчатка и минералы, полезные для кровообращения. Также эта пряность полезна для пищеварения.

Имбирь с кофе - кому-то эта комбинация покажется странной, однако вкус она дарит незабываемый.

В пору разгула вирусов, простуд и инфекций имбирь просто палочка-выручалочка.

Добавить можно как гранулированный вариант, так и свежие ломтики корня.

Мускатный орех - просто кладовая пользы.

Здесь и витамин В6, и фолиевая кислота, и магний, кальций, железо, марганец, но перечень еще не весь.

Это отличный заменитель комплексных витаминных препаратов.

Изысканный аромат добавит в дождливое утро нежности и сладости.

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