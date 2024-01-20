Музей морской биологии в Хургаде это дешевое и интересное место

Многие местные жители называют это место не Музеем морской биологии, а попросту Музеем Красного моря.
Вы обязательно посетите музей, если отправитесь на любую обзорную экскурсию по Хургаде, потому что он считается одним из ключевых объектов города.
Обычным туристам не позволяют заходить в научно-исследовательские лаборатории, зато любой желающий может вдоволь налюбоваться на богатый подводный мир.
Посетители с удовольствие ходят по коридору, стены которого являются границами большого аквариума.
Здесь собраны коралловые рифы и причудливые водоросли, цветные тропические рыбы и ракообразные.
В Музее морской биологии экскурсоводы поведают вам немало интересных фактов, например, что вода в Красном море является самой соленой в Мировом океане, что в это море не впадает ни одна река, потому прибрежные воды такие чистые, расскажут также про возникновение самого названия моря и многое другое.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__