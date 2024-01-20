Музей морской биологии в Хургаде это дешевое и интересное место

Многие местные жители называют это место не Музеем морской биологии, а попросту Музеем Красного моря.

Вы обязательно посетите музей, если отправитесь на любую обзорную экскурсию по Хургаде, потому что он считается одним из ключевых объектов города.

Обычным туристам не позволяют заходить в научно-исследовательские лаборатории, зато любой желающий может вдоволь налюбоваться на богатый подводный мир.

Посетители с удовольствие ходят по коридору, стены которого являются границами большого аквариума.

Здесь собраны коралловые рифы и причудливые водоросли, цветные тропические рыбы и ракообразные.

В Музее морской биологии экскурсоводы поведают вам немало интересных фактов, например, что вода в Красном море является самой соленой в Мировом океане, что в это море не впадает ни одна река, потому прибрежные воды такие чистые, расскажут также про возникновение самого названия моря и многое другое.