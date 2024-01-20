Музей песчаных скульптур в Хургаде является первым и самым крупным из всех подобных музеев

23:07 2024-01-20
Музей песчаных скульптур в Хургаде является первым и самым крупным из всех подобных музеев

Он является первым и самым крупным из всех подобных музеев, открытых на Ближнем Востоке и в Африке.

На изготовление необычных экспонатов было потрачено около 4 тонн песка и огромные объемы воды.

Процесс создания занимает достаточно длительное время. Сначала из плотно утрамбованного песка, смоченного водой, изготавливаются заготовки.

Затем скульпторы при помощи специальных инструментов вырезают персонажей, тщательно прорабатывая все мелкие детали.

Чтобы конечные фигуры не рассыпались, их покрывают тонким слоем клея. Вся выставка поделена на 2 части.

В первой вас ждут песчаные фигуры исторических личностей, а также известных богов и легендарных героев.

Во второй части представлены персонажи культовых голливудских кинокартин, а также популярных мультфильмов, включая советские.

В музее песчаных скульптур вы почувствуете себя совсем крошечным, потому что огромные изваяния из песка в четыре раза выше человеческого роста.

Посетителям разрешается дотрагиваться до скульптур, делать фото и снимать на видео.

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