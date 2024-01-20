Парк «Египет в миниатюре» не далеко от Хургады

23:10 2024-01-20
Парк «Египет в миниатюре» не далеко от Хургады

Парк «Египет в миниатюре» – чудесное место для приятного времяпровождения всей семьей.

Парк находится в курортной зоне Макади Бей, в 25 км от Хургады.

На небольшой территории площадью 3 км² собраны уникальные миниатюрные копии всех наиболее известных достопримечательностей Египта. Точные копии выполнены в масштабе 1:25.

Около каждого экспоната стоит специальная табличка, где указана краткая информация об объекте на разных языках, поэтому для вас прогулка по парку станет не только интересной, но и познавательной.

В этом необычайном парке представлена практически вся история Египта.

Вы увидите более 60 копий объектов. Здесь можно сделать фото рядом с копией сфинкса или макетом пирамиды Хеопса, достигающим в высоту размера двухэтажного здания.

За время экскурсии у вас будет возможность познакомиться со многими достопримечательностями, собранными в одном месте, или же выбрать для себя те, которые вам хочется посмотреть в оригинальном размере.

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