Музей Selkhet Papyrus место которое стоит посетить находясь в Хургаде

В экспозиции выставлены многочисленные экспонаты, которые отражают самые разные периоды истории, начиная с древнеегипетских рисунков и заканчивая современными предметами искусства.

В галерее своими глазами вы можете увидеть все этапы изготовления папируса и приобрести выполненные мастерами точные копии древних экспонатов.

Здесь вам не только расскажут о том, как создавался папирус, но и проведут мастер-класс, на котором вы сами попробуете его создать.