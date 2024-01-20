Мечеть Эль-Мина – одна из красивейших достопримечательностей Хургады

Еще одно, более ранее название – мечеть Абдульхасана Эльшази. Возведение храмового комплекса завершилось в 1968 году, а на ее торжественном открытии лично присутствовал президент Египта.

Комплекс занимает обширную территорию площадью 4000 м², таким образом это один из самых крупных религиозных сооружений в провинции.

Несмотря на столько крупные размеры, мечеть не всегда способна вместить всех желающих, поэтому во дворе были построены дополнительные беседки.

Сооружение из светлого камня венчают 25 куполов, а также 2 минарета, оба высотой около 40 м, поэтому видны издалека.

Фасады мечете декорированы традиционными восточными орнаментами и резьбой в арабском стиле.

Мечеть Эль-Мина является главным действующим храмом не только города, но и всех прилегающих населенных пунктов, из-за чего здесь в любой день вы встретите много молящихся мусульман. В большинстве случаев туристам приходится довольствоваться лишь внешним осмотром здания.

Для того, чтобы увидеть роскошное внутреннее убранство, нужно быть мусульманином и соответствовать строжайшему дресс-коду.