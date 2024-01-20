Коптская церковь в Хургаде входит в число наиболее значимых религиозных достопримечательностей города

После того как нефтяной бизнес перестал быть экономически выгодным, англичане покинули Хургаду, а храм оставили православным египтянам – коптам.
Сегодня Коптская церковь признана историческим памятником Хургады.
В архитектуре здания причудливо соединяются элементы христианского и исламского зодчества.
Красивое светлое сооружение венчает куполом с крестом и окружают многочисленные пристройки.
Снаружи Коптская церковь украшена фресками и ажурной резьбой.
Главной гордостью и ценностью внутреннего убранства храма является трехъярусный иконостас, где установлены иконы с изображениями библейских сцен и образов святых.
Для туристов посещение разрешено даже во время служб, а строгий дресс-код для входа сюда не требуют.
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