Коптская церковь в Хургаде входит в число наиболее значимых религиозных достопримечательностей города

После того как нефтяной бизнес перестал быть экономически выгодным, англичане покинули Хургаду, а храм оставили православным египтянам – коптам.

Сегодня Коптская церковь признана историческим памятником Хургады.

В архитектуре здания причудливо соединяются элементы христианского и исламского зодчества.

Красивое светлое сооружение венчает куполом с крестом и окружают многочисленные пристройки.

Снаружи Коптская церковь украшена фресками и ажурной резьбой.

Главной гордостью и ценностью внутреннего убранства храма является трехъярусный иконостас, где установлены иконы с изображениями библейских сцен и образов святых.

Для туристов посещение разрешено даже во время служб, а строгий дресс-код для входа сюда не требуют.