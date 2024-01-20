Старый морской порт Хургады расположен в небольшой бухте

Здесь не используются технологии, только ручную обработку древесины, обшивку и покраску.

Рабочие не следуют никакой технике безопасности, вы не увидите ни касок, ни респираторов, ни рукавиц.

Посторонние могут находиться на территории верфи в любое время, будь это момент ремонта или постройки кораблей.

Когда туристы находятся на этой старой верфи, они буквально завораживаются возможностями простого ручного труда.

А если вы познакомитесь со строителями поближе, возможно, сможете поприсутствовать при праздничном спуске восстановленного корабля на воду.

При этой процедуре также не используются никакие достижения науки, на помощь приходят только лишь металлические троссы.