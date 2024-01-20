Монумент Дружбы – посещаемая городская достопримечательность Хургады

Монумент представляет собой фигуру девушки, которая держит в одной руке земной шар, а на открытой ладони другой руки видно пальмовую ветку.
В этом символическом обрезе выражается желание народа Египта предложить дружбу в мировых масштабах.
Изображение этого монумента часто помещают на открытки и сувениры.
Так как Монумент Дружбы находится в пешеходной зоне, вы можете зайти в целый ряд магазинов, кафе и развлекательных заведений, расположенных неподалеку.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__