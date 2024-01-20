Умм-Хувейтат — заброшенный город неподалеку от Хургады

Совсем недавно здесь кипела жизнь и работали шахты по добыче фосфатов, но в считанные дни Умм-Хувейтат опустел.

По официальной версии, местные уехали из-за опасности землетрясения, но более распространенной версией считается экономическая, а именно туристический бизнес в Египте стал более выгодным, чем добыча фосфатов, поэтому люди в срочном порядке сменили род деятельности.

Руины города почти полностью состоят из песка, но тем не менее очень хорошо сохранились до наших дней.

Здесь вы можете увидеть целые здания и улицы, а также главную достопримечательность — белоснежную мечеть. Вы можете зайти в ее минарет, откуда открывается красивый вид на город.

Также стоит посетить школу, некоторые дома, больницу, роскошные апартаменты шейха и британского лорда.