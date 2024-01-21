Ложные представления о Китае, которые давно не соответствуют действительности

Представляем самые популярные из давно устаревших фактов

В Китае полно мужчин и совсем мало женщин, поэтому сильный пол вынужден искать жен среди иностранок. В семьях не приветствуется рождение дочери, и китаянки часто делают аборты.

Такие времена правда были в истории страны, но уже давно в прошлом.

Рождение мальчика раньше было преимуществом: он не уходил из семьи и мог обеспечивать родителей в будущем.

Сейчас все иначе: за дочь берут хороший выкуп, сыну же надо купить машину и дом, чтобы он мог привести туда молодую жену и начать семейную жизнь.

Проблема с нехваткой женщин все-таки есть, но другого плана. Все хотят себе молодых и красивых, таких, увы, на всех не хватает.

Девушки тоже не лыком шиты: им подавай обеспеченного, с квартирой и машиной, на другого и не посмотрят. Благо, с выбором парней проблем нет.

В Китае все заводят по одному ребенку.

Такой подход отменили с 2016 года. Раньше в малонаселенных областях эта программа тоже не работала.

Актуальна она была для Шанхая, Пекина и других крупных городов.

Для малочисленных национальностей запрет на рождение детей не применялся.

В Китае, если что, 56 своих национальностей, но основной считается ханьцзу. Вот им нельзя было иметь больше одного ребенка.

Рожать детей в Китае можно, сколько хочешь, однако многодетных семей мало, потому что это очень накладно.

Китайские мужчины - низкорослые и слабые.

Это совсем не так, они разные, есть ростом 165-170 см, а есть и под два метра - 185-195 см.

Между прочим, и россияне не все прям богатыри и гиганты.

А вот представительниц прекрасного пола действительно больше маленьких и худеньких.

Здесь мода на миниатюрных и хрупких, и девушки стараются соответствовать.