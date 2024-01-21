Ложные представления о Китае, которые давно не соответствуют действительности

00:01 2024-01-21
Ложные представления о Китае, которые давно не соответствуют действительности

Многие представляют себе китайцев и жизнь в Китае совсем не так, как есть на самом деле, руководствуясь распространенными стереотипами, но они давно уже не актуальны.

Представляем самые популярные из давно устаревших фактов

В Китае полно мужчин и совсем мало женщин, поэтому сильный пол вынужден искать жен среди иностранок. В семьях не приветствуется рождение дочери, и китаянки часто делают аборты.

Такие времена правда были в истории страны, но уже давно в прошлом.

Рождение мальчика раньше было преимуществом: он не уходил из семьи и мог обеспечивать родителей в будущем.

Сейчас все иначе: за дочь берут хороший выкуп, сыну же надо купить машину и дом, чтобы он мог привести туда молодую жену и начать семейную жизнь.

Проблема с нехваткой женщин все-таки есть, но другого плана. Все хотят себе молодых и красивых, таких, увы, на всех не хватает.

Девушки тоже не лыком шиты: им подавай обеспеченного, с квартирой и машиной, на другого и не посмотрят. Благо, с выбором парней проблем нет.

В Китае все заводят по одному ребенку.

Такой подход отменили с 2016 года. Раньше в малонаселенных областях эта программа тоже не работала.

Актуальна она была для Шанхая, Пекина и других крупных городов.

Для малочисленных национальностей запрет на рождение детей не применялся.

В Китае, если что, 56 своих национальностей, но основной считается ханьцзу. Вот им нельзя было иметь больше одного ребенка.

Рожать детей в Китае можно, сколько хочешь, однако многодетных семей мало, потому что это очень накладно.

Китайские мужчины - низкорослые и слабые.

Это совсем не так, они разные, есть ростом 165-170 см, а есть и под два метра - 185-195 см.

Между прочим, и россияне не все прям богатыри и гиганты.

А вот представительниц прекрасного пола действительно больше маленьких и худеньких.

Здесь мода на миниатюрных и хрупких, и девушки стараются соответствовать.

Показать следующие комментарии
Фото
Марат Беглов
23:37

Марат Беглов

Умм-Хувейтат — заброшенный город неподалеку от Хургады

Умм-Хувейтат — заброшенный город неподалеку от Хургады

Город-призрак сегодня абсолютно пустынный, здесь можно встретить только редких туристов. От домов и других построек остались лишь стены.
Игнат Ветров
23:33

Игнат Ветров

Монумент Дружбы – посещаемая городская достопримечательность Хургады

Монумент Дружбы – посещаемая городская достопримечательность Хургады

Памятник расположен недалеко от отеля Royal Palace, ориентирами вам могут служить также мечеть и набережная.
Алиса Семенова
23:29

Алиса Семенова

У пожилой женщины из Молодечно за ремонт телевизора мошенники запросили 4000 рублей

У пожилой женщины из Молодечно за ремонт телевизора мошенники запросили 4000 рублей

Пенсионерка из Молодечно хотела отремонтировать телевизор и позвонила по объявлению: пришел мужчина и оценил свои услуги в 600 рублей.
Антон Райт
23:28

Антон Райт

Старый морской порт Хургады расположен в небольшой бухте

Старый морской порт Хургады расположен в небольшой бухте

Местные строители восстанавливают катера и яхты, используя уже давно устаревшие методы.
Алиса Семенова
23:26

Алиса Семенова

Курская область - второй российский регион, который отказался от абортов

Курская область - второй российский регион, который отказался от абортов

В частных клиниках города отказались от лицензии на проведение абортов, а в областном перинатальном центре обсуждали тему за круглым столом.
Антон Райт
23:23

Антон Райт

Коптская церковь в Хургаде входит в число наиболее значимых религиозных достопримечательностей города

Коптская церковь в Хургаде входит в число наиболее значимых религиозных достопримечательностей города

Церковь является действующей с 1922 года. Тогда она была построена для англичан, сотрудников нефтяных компаний, работавших в Египте.
article_image 17:00

Эксперты объяснили, зачем менять масло в двигателе дважды в год

Эксперты рассказали, зачем производить замену масла в двигателе два раза в год, однако строгого графика в данном вопросе придерживаться не стоит.

article_image 16:49

Звуки в машине, которые могут привести к ДТП

Эксперты назвали несколько звуков в машине, которые могут стать причиной аварии.

article_image 16:41

Как грамотно провести тест-драйв в автосалоне

Тест-драйв – это уникальная возможность понять, подходит ли вам выбранная модель авто.