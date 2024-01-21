В Шанхае предприимчивый китаец оборудовал себе жилье под лестницей торгового центра и жил там полгода

09:26 2024-01-21
В Шанхае предприимчивый китаец оборудовал себе жилье под лестницей торгового центра и жил там полгода

Торговые центры в мегаполисах сегодня не просто большие, а огромные, там легко затеряться и остаться незамеченным для окружающих, даже можно устроить себе дом под лестницей.

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Молодой парень из Китая нашел способ решения жилищного вопроса с минимальными затратами.

Проживая полгода под лестницей торгового комплекса, он сэкономил неплохую сумму, отказавшись от аренды жилья.

Логово получилось довольно уютное, с минимальным необходимым комфортом: рабочее место с креслом и столиком для компьютера, небольшая палатка для сна.

В распоряжении мужчины были общественные уборные для гигиенических процедур, розетки общего доступа для ноутбука и телефона.

Опять же, жить в торговом центре - это удобно, все необходимое всегда под рукой - продукты, вещи, не надо далеко ходить.

Остаться совсем незамеченным у парня не получилось: его почти сразу же обнаружил охранник.

Однако юноша разжалобил его рассказами о необходимости подготовки к экзамену.

Якобы он искал тихое и спокойное место, где никто не будет ему мешать.

Охранник разрешил "студенту" остаться на какое-то время под одной из редко посещаемых лестниц торгового центра.

Там он и прожил целых полгода, до тех пор, пока не попался на глаза другому охраннику, менее сердобольному.

С уютным жильем находчивому парню пришлось сразу же распрощаться.

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