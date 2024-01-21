Пять критериев, которые надо оценить, выбирая в магазине махровое полотенце

Чтобы понять, что полотенце действительно хорошее, нужно оценить пять важных параметров.

Насколько качественно поглощает воду:

Назначение махрового полотенца - впитывать влагу. Такой способностью обладают изделия из хлопка.

Однако он тоже бывает разный. Хлопок с максимальной впитываемостью производится в Пакистане и Египте.

Вид пряжи тоже имеет значение. Лучше всего впитывать воду будет полотенце с засеченной пряжей.

Достаточно ли оно плотное:

От этого зависит срок службы. Как правило, минимальное время, которое может служить полотенце, - это три года.

Пользоваться изделием вы будете в два раза дольше, если выберете товар с высокой плотностью.

Впитывать влагу такое полотенце будет идеально. Определить плотность можно по весу: полотенце будет достаточно тяжелым.

Ни длинный, ни короткий - правильно оцениваем ворс:

Не берите полотенца со слишком длинным ворсом, они быстро теряют товарный вид.

Изделия с коротким ворсом будут плохо впитывать воду. Идеальная длина ворса - 5 мм.

Мягкость - это то, что может ввести в заблуждение:

Не всегда мягкие полотенца будут качественными.

Да, они приятные на ощупь, благодаря вискозе, но впитывать изделия будут гораздо хуже, чем их более жесткие аналоги.

Только безопасные и водостойкие красители:

На витрине полотенца могут выглядеть очень яркими и привлекательными, но при первой же стирке от красоты не останется и следа.

Это если использовались ненатуральные красители.

Полезный совет: стирая полотенце первый раз, не кладите его с другими вещами и не используйте отбеливающие моющие средства.