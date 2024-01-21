Сорайя - первая королева-консорт в Афганистане и любимая жена: ради нее шах распустил весь гарем

09:35 2024-01-21
Сорайя - первая королева-консорт в Афганистане и любимая жена: ради нее шах распустил весь гарем

Сорайя Тарзи вышла замуж в 14 лет, родила в браке 10 детей, была любимой и единственной женой шаха, боролась за женские права и стала первой женщиной, прилюдно снявшей с лица покрывало.

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Супруга короля Аманулла-хана внесла огромный вклад в эмансипации афганских женщин.

Сорайя добилась для них законных прав на медицинское обслуживание и образование.

С будущим супругом девушка познакомилась во дворце его отца, который был шахом.

Туда Сорайя пришла со своим отцом, известным политическим лидером.

Аманулла и Сорайя понравились дру другу и быстро нашли общий язык.

В возрасте 14 лет девушка вышла замуж за 21-летнего Амануллу.

Ради нее он отпустил весь свой гарем и больше никогда не брал в жены других женщин. Сорайя была единственной.

Вскоре Аманулла стал главой Афганистана, его жена первый раз появилась на публике рядом с ним.

Это было неслыханной дерзостью по тем временам.

Девушка отлично держалась в седле и часто ездила с мужем на охоту, она даже присутствовала на собрании министров.

Сорайя выступала за моногамию, муж ее поддерживал.

Также он был против ношения женщинами покрывал на лице в общественных местах и приветствовал женское образование.

Молодая королева стала выпускать первый женский журнал в Иране.

Она основала сообщество, помогавшее женщинам в трудных ситуациях: тем, кто подвергался насилию дома.

Сорайя открыла больницу для женщин и женский театр. Прогрессивная правительница отправила 15 женщин для учебы в Турцию.

Вольности для женщин начались еще во времена правления отца Амануллы.

Им разрешали ходить во дворце шаха в европейской одежде.

На людях же дамы должны были ходить в мусульманском наряде и закрывать лицо.

Аманулла был против этого и хотел, чтобы женщины ходили в открытой одежде и не прятали лиц.

Однажды он попросил свою жену на политическом собрании снять с лица покрывало, она так и сделала.

Этот жест стал очень символическим.

В какой-то момент счастливая жизнь с королем закончилась, оппозиция свергла его с поста, вынудив бежать с семьей в Индию.

Потом оттуда семейство уехало в Италию, куда их позвала королева страны Елена.

Умер Аманулла в 1960 году, Сорайя ушла вслед за ним через 8 лет.

Младшая дочь Индия всю жизнь продолжала дело матери и активно призывала афганок учиться, занималась благотворительностью.

Принцесса Индия скончалась 14 октября этого года в возрасте 94 лет.

Всего у Сорайи и Амануллы было 6 дочек и 4 сына.

Когда к власти пришли талибы, женщины Афганистана потеряли все свои привилегии и снова погрузились в пучину унижений и запретов, опять закрывают лица и носят паранджу.

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