Прогрессивная иранская королева, которая первая смело появилась в обществе без хиджаба

09:38 2024-01-21
Прогрессивная иранская королева, которая первая смело появилась в обществе без хиджаба

Одна из четырех жен иранского шаха Реза Пехлеви, только она имела титул королевы, Тадж ол-Молук стала первой иранкой, которая отказалась от ношения хиджаба вне стен дома.

Slide 1

Женой Реза Пехлеви она стала в 20 лет, тогда еще супруг не являлся шахом, высокий титул за ним закрепился в 1921 году, спустя пять лет после их женитьбы.

В браке родилось 4 детей. В их числе был и Мохаммед Реза Пехлеви, который потом стал последним шахом в истории Ирана.

У мужа Тадж ол-Молук было еще три жены, и им он тоже уделял немало внимания. Однако королевой официально считалась только она.

Тадж ол-Молук выполняла все обязанности коронованной особы, включая общественную деятельность.

Она очень много сделала для "открытия женщин" Ирана, дала им возможность получать образование и медицинскую помощь.

Впервые без чадры с позволения мужа королева вышла в 1936 году, она была вместе с супругом на вручении дипломов выпускникам пединститута.

Королева появилась как светская дама, в европейской одежде и без хиджаба. Это был смелый и очень значимый шаг.

Реза Пехлеви приветствовал эмансипацию женщин и проводил соответствующие реформы в стране.

В 1936 году даже появился официальный запрет на ношение хиджаба.

Полицейские вылавливали женщин в чадре на улице и срывали ее с лица, в домах проводили обыски.

Не все женщины готовы были сразу отказаться от привычной закрытой одежды. Многие теперь оставались дома, боясь выходить.

Во время правления сына Реза Пехлеви запрет был снят, женщины могли носить хиджаб по желанию.

Однако в обществе сформировался стереотип презрительного отношения к таким женщинам, их причисляли к низкому классу общества.

Остальные дамы старались соответствовать образу современных турчанок, которые одевались по-европейски и отказались от традиционной мусульманской закрытой одежды.

Когда сын Реза Пехлеви Мохаммед был свергнут с поста, все вернулось на круги своя. Женщины опять стали "закрытыми" и бесправными.

За непокрытую голову бедняжек наказывали плетью, был издан официальный указ об этом, непослушание каралось 74 ударами.

Тадж ол-Молук была королевой Ирана 16 лет. Когда супруг лишился титула и был отстранен от власти, женщина уже была в разводе с ним.

Она второй раз вышла замуж и жила при дворе сына, который стал правителем.

Теперь бывшая королева уже не сильно участвовала в политической жизни страны, однако сохранила свое влиятельное положение во дворце.

Когда случилась исламская революция, женщина уехала к дочери в Беверли Хиллз.

Был момент, когда иранские студенты ворвались в дом бывшей королевы и хотели его сжечь. Она и дочь нашли укрытие в доме бывшего американского посла.

Умерла Тадж ол-Молук в мексиканском Акапулько, в 1982 году, почти дожив до 86 лет.

Светлана Игнатьева
11:31

Светлана Игнатьева

Стас Барецкий вызвал Сергея Соседова на бой

Стас Барецкий вызвал Сергея Соседова на бой

Шоумену не понравилось, что музыкальный критик «наехал» на его любимый канал НТВ.
Алиса Семенова
11:07

Алиса Семенова

Три главные ошибки при внесении золы в почву: их нужно избегать

Три главные ошибки при внесении золы в почву: их нужно избегать

Древесная зола - ценное удобрение, известное всем дачникам, но если неправильно с ним обойтись, можно получить вред.
Алиса Семенова
11:04

Алиса Семенова

Знающий огородник объяснил, что нельзя вносить в компостную кучу осенью

Знающий огородник объяснил, что нельзя вносить в компостную кучу осенью

Две трети компоста должны быть представлены углеродными компонентами (палые листья, сено, солома), одна треть - азотным сырьем (трава, пищевые отходы).
Алиса Семенова
11:01

Алиса Семенова

Интересные факты про спанбонд, о которых знают не все дачники

Интересные факты про спанбонд, о которых знают не все дачники

Без укрывного материала не обходится ни один огородник, однако о нетканом приспособлении мы знаем не так уж много.
Алиса Семенова
10:56

Алиса Семенова

Современные способы удаления сорняков, которые советуют опытные агрономы

Современные способы удаления сорняков, которые советуют опытные агрономы

Нередко дачники усугубляют ситуацию с сорняками, используя устаревшие методы: так, перекопка дает обратный результат, сорных трав становится еще больше.
Алиса Семенова
10:52

Алиса Семенова

Загадочные бинтуронги: «кошачьи медведи», от которых почему-то исходит запах попкорна

Загадочные бинтуронги: «кошачьи медведи», от которых почему-то исходит запах попкорна

Уникальные животные выделяют аромат попкорна, а из-за особенностей строения и манеры передвижения бинтуронгов называют кошачьими медведями.
Алиса Семенова
10:49

Алиса Семенова

Две белоруски под Слонимом пытались лечить себя мухоморами и еле остались живы

Две белоруски под Слонимом пытались лечить себя мухоморами и еле остались живы

Две жительницы Слонимского района решили полечиться мухоморами: результаты такого лечения едва не стоили им жизни.
article_image 17:00

Эксперты объяснили, зачем менять масло в двигателе дважды в год

Эксперты рассказали, зачем производить замену масла в двигателе два раза в год, однако строгого графика в данном вопросе придерживаться не стоит.

article_image 16:49

Звуки в машине, которые могут привести к ДТП

Эксперты назвали несколько звуков в машине, которые могут стать причиной аварии.

article_image 16:41

Как грамотно провести тест-драйв в автосалоне

Тест-драйв – это уникальная возможность понять, подходит ли вам выбранная модель авто.