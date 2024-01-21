Прогрессивная иранская королева, которая первая смело появилась в обществе без хиджаба

Женой Реза Пехлеви она стала в 20 лет, тогда еще супруг не являлся шахом, высокий титул за ним закрепился в 1921 году, спустя пять лет после их женитьбы.

В браке родилось 4 детей. В их числе был и Мохаммед Реза Пехлеви, который потом стал последним шахом в истории Ирана.

У мужа Тадж ол-Молук было еще три жены, и им он тоже уделял немало внимания. Однако королевой официально считалась только она.

Тадж ол-Молук выполняла все обязанности коронованной особы, включая общественную деятельность.

Она очень много сделала для "открытия женщин" Ирана, дала им возможность получать образование и медицинскую помощь.

Впервые без чадры с позволения мужа королева вышла в 1936 году, она была вместе с супругом на вручении дипломов выпускникам пединститута.

Королева появилась как светская дама, в европейской одежде и без хиджаба. Это был смелый и очень значимый шаг.

Реза Пехлеви приветствовал эмансипацию женщин и проводил соответствующие реформы в стране.

В 1936 году даже появился официальный запрет на ношение хиджаба.

Полицейские вылавливали женщин в чадре на улице и срывали ее с лица, в домах проводили обыски.

Не все женщины готовы были сразу отказаться от привычной закрытой одежды. Многие теперь оставались дома, боясь выходить.

Во время правления сына Реза Пехлеви запрет был снят, женщины могли носить хиджаб по желанию.

Однако в обществе сформировался стереотип презрительного отношения к таким женщинам, их причисляли к низкому классу общества.

Остальные дамы старались соответствовать образу современных турчанок, которые одевались по-европейски и отказались от традиционной мусульманской закрытой одежды.

Когда сын Реза Пехлеви Мохаммед был свергнут с поста, все вернулось на круги своя. Женщины опять стали "закрытыми" и бесправными.

За непокрытую голову бедняжек наказывали плетью, был издан официальный указ об этом, непослушание каралось 74 ударами.

Тадж ол-Молук была королевой Ирана 16 лет. Когда супруг лишился титула и был отстранен от власти, женщина уже была в разводе с ним.

Она второй раз вышла замуж и жила при дворе сына, который стал правителем.

Теперь бывшая королева уже не сильно участвовала в политической жизни страны, однако сохранила свое влиятельное положение во дворце.

Когда случилась исламская революция, женщина уехала к дочери в Беверли Хиллз.

Был момент, когда иранские студенты ворвались в дом бывшей королевы и хотели его сжечь. Она и дочь нашли укрытие в доме бывшего американского посла.

Умерла Тадж ол-Молук в мексиканском Акапулько, в 1982 году, почти дожив до 86 лет.