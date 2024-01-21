Почему не нужно отказываться от смешанных посадок, если у вас маленький садовый участок

Заядлому огороднику и садоводу не хочется себя ограничивать в своем увлечении: нужен и садик, и огород полноценный.

Все это можно себе позволить даже на скромной территории, если с умом все организовать.

Это только кажется на первый взгляд, что выращивание огородных культур вперемешку создает какой-то хаос.

На деле такой подход оказывается очень эффективным и позволяет решить сразу много задач.

Например, высаживать овощи надо с учетом сроков из созревания - одни раньше, другие позже, и все на одной грядке.

Сначала собираем один урожай, потом на освободившуюся площадь сеем другие культуры. Экономить надо каждый сантиметр.

Экономия при смешанных посадках касается и средств борьбы с вредителями.

Одни растения могут защищать другие от паразитов, не нужно тратиться на специальные препараты.

Лук отпугивает слизней, посадите рядом с ним капусту - и вредители к ней не подойдут.

Опять-таки лук растет прямо вверх, перья у него тонкие, тени не дают, значит он не будет лишать света соседние растения, это надо учитывать.

Лук мы соберем в середине лета, в это время капуста как раз начнет завязывать кочаны, ей понадобится освободившееся место.

Хорошими соседями будут укроп, морковь, свекла, спаржевая фасоль.

Эти растения дают урожай в разные сроки и проблем друг другу на одной грядке не создают.

Томаты и огурцы - плохая пара. Оба овоща могут стать источником многих заболеваний, каждому нужны специальные условия для роста - своя почва, особый уровень влажности.

При этом высаживают в грунт огурцы и помидоры довольно поздно, в это время грядки стоят пустые.

Туда имеет смысл посадить ранние холодостойкие растения - петрушку, лук, салат, редис, укроп, разную другую зелень.

До высаживания помидоров и огурцов успеете собрать урожай с более ранних посадок.

Некоторые огородники поступают так: выращивают отдельные овощи в горшках, расставляя их по огороду, где только есть удобное место.

Так можно поступить с перцами или баклажанами. Они очень требовательные в начальной фазе роста.

Можно подержать их дома на подоконнике или в теплице. Потом поставить на улицу в подходящее время и в подходящие места.