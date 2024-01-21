Самые частые ошибки садоводов: их трудно исправить, поэтому лучше не допускать

09:47 2024-01-21
Самые частые ошибки садоводов: их трудно исправить, поэтому лучше не допускать

В любом деле важно накапливать не только знания, но и опыт, замечая свои ошибки и стараясь их больше не повторять.

Slide 1

Большинство неправильных действий связано с внесением удобрений.

Ошибка первая - вносим калийный и фосфорные добавки по поверхности земли.

Чтобы эти удобрения работали, их нужно заглублять, иначе они так и пролежат без толку.

Азотные, в свою очередь, можно как раз разложить по поверхности, слегка присыпая землей.

Однако они очень легко вымываются оттуда, и это нужно помнить.

Вторая ошибка связана с нормами внесения. Избыточная азотная подкормка вредит экологии, а в овощах будут накапливаться нитраты.

Перебор с фосфором провоцирует быстрое старение растений и различные заболевания.

Увлечение золой и неправильное ее внесение - еще одна ошибка.

Нельзя применять этот порошок в чистом виде там, где почвы нейтральные или щелочные.

Там используем водный настой, убирая известковый осадок.

Вносим древесный порошок каждый год по стакану на квадратный метр.

Помним, что самое большое содержание калия в золе лиственных пород.

Осенью даем древесную золу чесноку, весной - луку. Больше всего любит зольную подкормку капуста.

Можно смело вносить ее под свеклу, картофель, морковь.

Древесная зола помогает предупредить появление вершинной гнили у томатов.

Однако растворы делаем на основе уксуса, тогда плоды получат в нужном объеме и калий, и кальций.

Зола предупреждает развитие плесени при разведении рассады в домашних условиях.

При первом ее появлении просто рассыпаем порошок по почве.

Нельзя вносить более 500 г на квадратный метр. Не стоит одновременно подкармливать растения золой и навозом.

Не нужно совмещать эту подкормку также с азотными удобрениями или с суперфосфатом.

Не смешивайте древесную золу с зеленым удобрением и с доломитовой мукой.

Не добавляйте в почву золу, сажая картошку, иначе вы рискуете заразить ее паршой.

Исключение в этом случае - очень кислая почва, к примеру, торфяники.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
11:31

Светлана Игнатьева

Стас Барецкий вызвал Сергея Соседова на бой

Стас Барецкий вызвал Сергея Соседова на бой

Шоумену не понравилось, что музыкальный критик «наехал» на его любимый канал НТВ.
Алиса Семенова
11:07

Алиса Семенова

Три главные ошибки при внесении золы в почву: их нужно избегать

Три главные ошибки при внесении золы в почву: их нужно избегать

Древесная зола - ценное удобрение, известное всем дачникам, но если неправильно с ним обойтись, можно получить вред.
Алиса Семенова
11:04

Алиса Семенова

Знающий огородник объяснил, что нельзя вносить в компостную кучу осенью

Знающий огородник объяснил, что нельзя вносить в компостную кучу осенью

Две трети компоста должны быть представлены углеродными компонентами (палые листья, сено, солома), одна треть - азотным сырьем (трава, пищевые отходы).
Алиса Семенова
11:01

Алиса Семенова

Интересные факты про спанбонд, о которых знают не все дачники

Интересные факты про спанбонд, о которых знают не все дачники

Без укрывного материала не обходится ни один огородник, однако о нетканом приспособлении мы знаем не так уж много.
Алиса Семенова
10:56

Алиса Семенова

Современные способы удаления сорняков, которые советуют опытные агрономы

Современные способы удаления сорняков, которые советуют опытные агрономы

Нередко дачники усугубляют ситуацию с сорняками, используя устаревшие методы: так, перекопка дает обратный результат, сорных трав становится еще больше.
Алиса Семенова
10:52

Алиса Семенова

Загадочные бинтуронги: «кошачьи медведи», от которых почему-то исходит запах попкорна

Загадочные бинтуронги: «кошачьи медведи», от которых почему-то исходит запах попкорна

Уникальные животные выделяют аромат попкорна, а из-за особенностей строения и манеры передвижения бинтуронгов называют кошачьими медведями.
Алиса Семенова
10:49

Алиса Семенова

Две белоруски под Слонимом пытались лечить себя мухоморами и еле остались живы

Две белоруски под Слонимом пытались лечить себя мухоморами и еле остались живы

Две жительницы Слонимского района решили полечиться мухоморами: результаты такого лечения едва не стоили им жизни.
article_image 17:00

Эксперты объяснили, зачем менять масло в двигателе дважды в год

Эксперты рассказали, зачем производить замену масла в двигателе два раза в год, однако строгого графика в данном вопросе придерживаться не стоит.

article_image 16:49

Звуки в машине, которые могут привести к ДТП

Эксперты назвали несколько звуков в машине, которые могут стать причиной аварии.

article_image 16:41

Как грамотно провести тест-драйв в автосалоне

Тест-драйв – это уникальная возможность понять, подходит ли вам выбранная модель авто.