Ноябрьские работы в саду и огороде: что может успеть сделать дачник до прихода зимы

09:51 2024-01-21
Ноябрьские работы в саду и огороде: что может успеть сделать дачник до прихода зимы

До устойчивых заморозков еще есть время, чтобы сделать что-то полезное на даче: это подходящий период для посадки некоторых культур или обрезки плодовых деревьев.

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В ноябре можно посадить луковичные растения, подходит эта пора и для высадки свеклы, петрушки, укропа, моркови.

Обрезаем грушу, яблоню, вишню, сливу, можно сделать санитарную обрезку абрикоса и персика.

Молодые деревца лучше не трогать, подождать до весны.

Взрослые деревья очищаем от сухих веток, больных и загущающих крону. Листья уже при этом должны опасть.

В ноябре хорошо обрезать кусты - малину, смородину, а также розы.

Понемногу можно начинать укрывать розы и виноград, но уже ближе к заморозкам.

Гортензию крупнолистную закрывают раньше, до минусовых температур.

Можно подкормить растения, если почва еще не промерзла.

Для этого распределите удобрения по верхнему слою земли, слегка заделайте вглубь.

С яблонь снимаем мумифицированные плоды, убираем все, что упало под дерево, счищаем омертвевшую кору.

Осенью можно побелить стволы до прихода заморозков.

Делаем это в сухой день, желательно, чтобы такая же погода сохранялась следующие 2-3 дня.

Удаляем оставшуюся старую ботву с грядок, опавшие листья, ветки на земле.

Все поливочные шланги уносим в тепло, чтобы не лопнули от мороза.

Если погода мягкая и стоят плюсовые температуры, проводим влагозарядковый полив. Однако в идеале его делать в октябре.

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