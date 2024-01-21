Цветовод со стажем рассказал о правилах подготовки роз к зиме

10:00 2024-01-21
Цветовод со стажем рассказал о правилах подготовки роз к зиме

Коротко обрезанные розы укрывают обычной огородной землей, у плетистых роз защищаем побеги, которым короткая обрезка не показана.

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Укрываем розы только при стойких минусовых температурах.

Раннее укрытие провоцирует выпревание цветов и грибковые заболевания.

Можно окучить перепревшим навозом/компостом, присыпать корни, потом стебли.

Перед этим убираем поврежденные веточки, срезаем верхушки, все связываем одним пучком и прижимаем к земле.

С приходом морозов покрываем розы компостом и устанавливаем над ними дуги со спанбондом.

С торцов укрытие оставляем чуть приоткрытым до сильных морозов.

Еще один вариант - прижать кустики металлической скобой к земле, сверху натянуть спанбонд 60, подойдет любой материал, пропускающий воздух.

Пригибаем кусты не в мороз, а при плюсовых температурах и делаем это постепенно.

При заморозках побеги могут сломаться от подгиба.

Перед укрытием нужна обработка фунгицидами и инсектицидами.

Если препараты применялись на протяжении всего вегетационного периода, тогда перед зимой обработку можно отменить.

Подойдут "Хорус" или "Скор". Препараты хорошо действуют при низких температурах.

При обнаружении тли на розах или других вредителей, добавляем при обработке "Биокил".

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