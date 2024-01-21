В ноябре не поздно заготавливать черенки: напоминаем основные моменты

Нарезаются черенки с любимых растений на своей же даче, можно взять образцы у других садоводов.

Поздней осенью черенкуем декоративные и плодовые культуры, используя растительные отходы после обрезки.

Тем самым экономим на покупке новых дорогих саженцев.

Самое лучшее время для черенкования - это листопадная пора, но делать подобную работу можно до поздней осени.

Брать лучше хорошо вызревший прирост за год умеренной толщины, если еще остались листья, убираем их.

Веточки от кустов нарезаем на фрагменты с двумя междоузлиями.

Причем не забываем снизу обрезать под углом, верхний срез оставляем прямым.

Заготавливая черенки деревьев, не заморачиваемся с подсчетом почек на ветках.

Просто отмеряем кусочек нужной длины - 15-20 см.

Если нужны черенки от плодовых культур, готовить их лучше из нижней части кроны.

Весной они пойдут не на посадку в горшок, а будут использованы как прививочный материал.

Процедура делается до того, как начнется движение сока в деревьях, обычно это март или самое начало апреля.

Для заготовки черенков роз берем только корнесобственные растения.