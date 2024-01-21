Опытный садовод рассказал о процедуре обертывания деревьев к зиме

К чему приводят ожоги: происходит перегрев стволовой части, кора лопается и появляются морозобоины.
Дерево начинает болеть, конечно, хорошего урожая не будет.
Один из старых проверенных способов защиты - побелка деревьев. Делают это как раз в ноябре, мера довольно эффективная.
Можно попробовать и другие методы.
Бинтование - мера, которая вызывает много споров.
Кто-то считает, что под бинтами накапливается сырость, дерево преет, формируется среда для развития грибковых болезней.
Однако метод имеет право на существование и показывает неплохие результаты. Важно делать все по правилам, без ошибок.
В качестве "перевязочного" материала берем старый белый спанбонд. Подойдут старые простыни белого цвета.
Обматываем стволы внахлест, делая два слоя. Бинтование поможет и в борьбе с вредителями-грызунами (зайцы, мыши).
Однако от болезней бинтование не убережет, в этом смысле побелка предпочтительнее.
Солнечные ожоги, морозобоины, нападки животных предупредить "перевязкой" деревьев вполне можно.
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