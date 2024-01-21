Три основных критерия, которые говорят о сексуальности человека

10:09 2024-01-21
Три основных критерия, которые говорят о сексуальности человека

Сексуальность - это сложное понятие, складывающееся из множества факторов, но ученые смогли определить три основных критерия.

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Уже который год рейтинг самых сексуальных мужчин на планете, составляемый журналом People, вызывает бурную реакцию.

В 2023 году титул выиграл 54-летний актер Патрик Демпси, навсегда ставший доктором Мамуром в "Анатомии Грея".

Издание HuffPost попыталось выяснить, что же делает кого-то сексуальным.

Наша биология играет большую роль, возможно, даже самую влиятельную

Согласно научным исследованиям, во внимание принимаются многие критерии. Самый важный из них - биологический.

Проще говоря, мы считаем сексуальными тех, кто обладает физическими качествами, способствующими сохранению вида.

Широкие бедра и большая грудь у женщины, например, часто являются показателем сексуальной привлекательности.

Подсознательно они означают способность вынашивать и выкармливать ребенка.

Соблазнять своим умом

С другой стороны, невозможно дать типичный профиль сексуального мужчины или женщины физически.

Симметрия лица или физическое сходство с тем, на кого мы смотрим, часто упоминаются как факторы привлекательности.

На самом деле это зависит от субъективного восприятия каждого.

Психолог Келси Латимер:

Реальность такова, что если бы что-то было сексуальным по своей природе, естественный отбор заставил бы абсолютно всех нас выглядеть одинаково.

Здесь также учитывается роль личности.

Недостаточно иметь идеальную улыбку и всегда безупречную укладку феном, чтобы считаться сексуальным.

Можно встретить людей, которые с первого взгляда очень привлекательны.

В конечном итоге они отталкивают нас из-за своих высказываний или своего менталитета.

Среди черт личности, которые чаще всего считаются сексуальными, в первую очередь мы находим ум, уверенность в себе, доброту и юмор.

Вопрос моды

В 1985 году, когда люди начали определять самого сексуального мужчину на планете, первое место занял Мел Гибсон.

С годами мода менялась, и победителями становились иногда брюнеты, иногда блондины, старше или моложе, но почти исключительно белые.

Рейтинг самых сексуальных мужчин в данном случае опирается на культурные традиции Соединенных Штатов.

Он основан на представлениях жителей о том, что они считают сексуальным в конкретный момент времени.

Если бы такой же рейтинг проводился в Европе или Африке, очень велика вероятность, что он был бы совершенно другим.

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