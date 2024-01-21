Богач из Гонконга заплатил больше 140 тысяч долларов за килограмм деликатеса

Предметом жарких торгов стал редкостный деликатес - белый трюфель Альба, весом в 1,04 кг.

К проданному лоту бонусом прилагается вечеринка на четверых человек с итальянскими винами и булкой паннетоне, весом в 5 кг.

Роскошная еда продавалась на 24 аукционе белых трюфелей Альба, который проводился в Пьемонте в Италии.

Дополнительно подобные мероприятия проводились в Гонконге, Сингапуре, Франкфурте, Вене.

За доставшийся лот богач заплатил 140 845 долларов.

Белый трюфель - это особенный гриб, который сложно вырастить искусственным способом.

В дикой природе он встречается крайне редко, поэтому и стоит так дорого.

В Минске, кстати, купить белый трюфель можно по цене 250 рублей за 10-граммовую баночку.

За килограмм продукта пришлось бы отдать 25 000 рублей.