Миллениалы назвали разрушительными методы воспитания, которые использовали их родители-бумеры

10:31 2024-01-21
Миллениалы назвали разрушительными методы воспитания, которые использовали их родители-бумеры

Токсичные родительские привычки выросшие дети никогда не станут применять по отношению к своим сыновьям и дочерям.

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Члены сообщества BuzzFeed поделились своими представлениями о токсичных родительских привычках, которые они никогда не передадут своим детям.

1. Детям никогда не следует инициировать общение или пытаться поддерживать активные отношения со своими родителями.

Это исключительно ответственность родителей, и начинается она с ранних детских лет.

Не требуйте от взрослых детей звонков, если сами не уделяли им должного внимания в детстве.

2. Ни одного ребенка нельзя стыдить, отвергать или отговаривать выражать себя так, как он хочет.

Даже если это не соответствует гендерным стереотипам.

Если мальчик увлекается куклами, а девочка - машинками, в этом нет ничего постыдного.

3. Никогда не давайте невыполнимых обещаний своим детям.

4. Избегайте скандалов и ссор при детях, старайтесь разрешать все конфликты мирно или без свидетелей.

Говорите другу и детям приятные вещи, не стесняйтесь показывать свою любовь.

4. Не заставляйте детей делать то, чего они не хотят, если только это не критично для их здоровья.

5. Не требуйте невозможного, не заставляйте детей быть вундеркиндами.

6. Не навязывайте собственные жесткие религиозные воззрения, которые могут во многом ограничивать жизнь ребенка. Дайте ему право выбора.

7. Не устанавливайте тотальный контроль при общении ребенка со сверстниками, в частности с противоположным полом.

Не запрещайте посещать молодежные мероприятия и заводить друзей любого пола.

8. Не сажайте детей на "здоровые" диеты и не доводите до анорексии в погоне за идеальной фигурой.

9. Не заставляйте детей переедать, не принуждайте оставлять тарелку всегда чистой - доедать все до единого кусочка.

10. Разговаривайте с ребенком откровенно обо всем, особенно на взрослые темы. Запретных тем не должно быть.

11. Дайте ребенку следовать за своей мечтой, не стройте из него свою копию.

Это отдельная личность со своим внутренним миром. Пусть сам выбирает жизненную дорогу.

12. Не задавайте неловкие вопросы, особенно в присутствии других людей, не посягайте на личную территорию.

Пусть у ребенка будут свои секреты.

13. Не унижайте детей, не ставьте на них клеймо неудачника и недотепы.

14. Приводя в дом новую жену или нового мужа, не забывайте про интересы детей, не отталкивайте их в угоду новому партнеру.

15. Не сравнивайте ваших детей с детьми ваших друзей или родственников, умаляя достоинство дочери или сына.

16. Разговаривайте с детьми о политике, религии и на другие взрослые серьезные темы.

17. Признавайте свои ошибки и просите прощения у детей.

18. Не кричите на детей, даже если они виноваты, всегда говорите ровным спокойным голосом.

19. Не упрекайте сделанными подарками и потраченным на детей временем. Делайте добрые вещи бескорыстно.

20. Не воспринимайте ребенка как обузу и не давайте ему почувствовать это на себе.

21. Не высмеивайте своих детей за их увлечения или взгляды, не совпадающие с вашими.

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