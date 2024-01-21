Берегитесь сосательного табака: это опасное увлечение, которое все чаще привлекает молодежь

10:36 2024-01-21
Берегитесь сосательного табака: это опасное увлечение, которое все чаще привлекает молодежь

Снюс, разработанный и продаваемый в Швеции, завоевывает все больше поклонников во Франции, но сосательный табак не безопасен для здоровья.

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Снюс, вещество, полученное из табака, которое появилось на французском рынке, несмотря на его запрет в Европе с 1992 года.

Этот “сосательный табак”, пользующийся большой популярностью у подростков, разработан и продается только в Швеции.

Он выпускается в виде небольшого пакетика размером с жевательную резинку, наполненного влажным табачным порошком.

Он попадает между зубами и деснами, потом происходит мощный выброс никотина, вещества, вызывающего сильное привыкание и содержащегося в сигаретах.

Тенденция вызывает все большую обеспокоенность органов здравоохранения, поскольку уровень поглощаемого никотина очень высок.

Адриен Менье, медсестра из CHR Цитадель в Льеже:

В этих пакетиках у нас разные дозировки, и поэтому мы можем принимать от трех миллиграммов до двадцати миллиграммов никотина на пакетик. Для сравнения, когда мы потребляем сигарету, на одну выкуренную сигарету приходится от одного до двух миллиграммов никотина.

Риски для здоровья не следует преуменьшать.

Как сообщила доктор Изабель Садовски, слова которой были опубликованы платформой "Поколение без табака", снюс вызывает серьезные патологии.

У пострадавших могут возникнуть повреждения полости рта и втягивание десен.

Снюс участвует в образовании различных видов рака, включая рак полости рта, глотки и поджелудочной железы.

Кроме того, исследования подтвердили существование связи между употреблением снюса и возникновением инсульта или инфаркта.

Согласно правительственному сайту, снюс вызывает никотиновую зависимость, аналогичную табачной.

Что касается его поглощения, то оно будет более агрессивным, несмотря на отсутствие горения.

Никотин напрямую контактирует со слизистыми оболочками полости рта и быстро воздействует на мозг, вызывая возбуждение нервной системы.

Это явление настораживает органы здравоохранения и ассоциации по борьбе против курения.

Они любой ценой пытаются предупредить молодых людей о рисках, связанных с употреблением снюса.

Снюс, незаконно распространяемый во Франции, становится все более заметным в социальных сетях.

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