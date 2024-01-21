Многие туристы приезжают на Багамы, чтобы увидеть свинок, плавающих в воде

Маленький необитаемый островок, который облюбовали свиньи, защищен более крупными островами от тропических штормов.

Здесь есть еда и необходимые источники пресной воды. Райские условия для жизни!

Свинки тут живут не обычные, а водоплавающие.

Посмотреть на эту милоту приезжают толпы туристов, которые отдыхают на ближайших курортах.

Откуда на Багамском острове среди Атлантического океана взялись свиньи, никто толком не знает. Есть разные версии.

Одна из них такая: животных когда-то завезли пираты, чтобы обеспечить себя питанием на длительное время.

Они собирались вернуться на остров, но так и не вернулись.

Свинки же остались жить там и со временем образовали целую колонию.

Есть другая легенда: свиней перевозили на корабле, который потерпел крушение у берегов острова.

Все погибли, а животные выжили и расселились на побережье.

Гипотеза номер три: свиней привезли специально, чтобы привлекать туристов.

Необитаемый остров как раз находится рядом с респектабельными багамскими курортами.

Версия последняя, самая вероятная: свинок отправили сюда в бессрочную ссылку.

Якобы привезли их в 90-е годы с соседнего жилого острова Стэниел Кей.

А выселили животных из-за нареканий местных жителей, которым не нравился неприятный дух, исходивший от свинарников.

Привыкнув к новым условиям жизни, свинки научились прекрасно плавать.

Жители соседних островов, заметив появление свиней поблизости, стали их подкармливать по доброте душевной.

Свинки к людям быстро привыкли и с удовольствием идут на контакт с туристами, ожидая от них лакомство.

Завидев гостей издалека, хрюшки встречают их прямо в воде.

Они подплывают к самым лодкам, дружелюбно приветствуя пассажиров.

Теперь плавание в воде со свиньями является эксклюзивным развлечением на Багамах.

Оно составляет серьезную конкуренцию традиционным заплывам с дельфинами.

Свинки, которые постоянно полощутся в океане, всегда очень чистенькие и аккуратные.

При общении животные не доставляют туристам никакого дискомфорта.