Две белоруски под Слонимом пытались лечить себя мухоморами и еле остались живы

10:49 2024-01-21
Две белоруски под Слонимом пытались лечить себя мухоморами и еле остались живы

Две жительницы Слонимского района решили полечиться мухоморами: результаты такого лечения едва не стоили им жизни.

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О подробностях инцидентов сообщила заведующая отделением гигиены питания Гродненского областного ЦГИЭ Мария Руфкина.

Одна из пациенток, доставленных в тяжелом состоянии в больницу, нашла рецепт лечения ревматизма в интернете.

Основными ингредиентами были шляпки мухоморов.

Она заготовила грибы, высушила на батарее и стала проходить "курс".

У 44-летней женщины диагностировали тяжелое отравление, бригада врачей боролась за ее жизнь и смогла предотвратить летальный исход.

Второй случай отравления тоже был связан с лечением мухоморами.

На этот раз пострадавшая, женщина в возрасте 45 лет, пыталась побороть депрессию.

Она высушила грибочки в духовке, измельчила их и стала есть вместе с лимоном, как советовал интернет.

Мать женщины вовремя спохватилась и вызвала скорую. Несчастную удалось спасти благодаря экстренной помощи специалистов.

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