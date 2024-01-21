Современные способы удаления сорняков, которые советуют опытные агрономы

Внесение навоза тоже способствует активному размножению сорняков на участке.

Их семена попадают в землю вместе с удобрением. Гербициды лишь притормаживают рост сорняков на время, но не решают проблему.

При этом они губительно действуют на здоровье человека.

При перекопке семена сорняков и остатки их корней, спрятанные в глубинном слое почве, оказываются снаружи, сорная трава атакует с новой силой.

Бороться с нежелательными соседями культурных растений нужно другими методами, более грамотными и эффективными.

Вот что советуют опытные агрономы.

Делайте узкие грядки, за ними легче ухаживать, их легче полоть, проще держать сорняки под контролем.

Трава, которая лезет в междурядья, просто скашивается или подрезается.

Высевайте сидераты после уборки урожая на все пустующие грядки.

Самый главный враг сорняков - рожь с ее густой зеленой массой и ветвистым корнем.

Растение выделяет в землю вещества, ядовитые для сорных трав. Можно также попробовать посеять овес или редьку.

Мульчирование можно проделать с помощью тех же сидератов, которые срезаются ниже точки роста и просто оставляются лежащими на грядках.

Слой должен быть минимум 10 см, и его постоянно надо пополнять.

Мульча лишает сорняки света, зато дает питание и влагу почве и создает механическое препятствие для ненужной растительности.

Высаживайте овощи, которые не дадут шансов сорнякам. Например, тыква, кабачок, патиссон, они угнетают рост и развитие некультурных трав.

Эти овощи нуждаются в защите от сорняков на начальном этапе роста, потом уже они сами будут злейшими врагами вредных растений.

Украсьте грядки цветами. Речь идет о бархатцах. Их высаживаем рядом с культурными посадками или прямо на грядках.

Они низкие и создают густой плотный ковер, через который сорнякам не пробиться.

Также бархатцы отпугивают вредителей. Бороться с сорными травами помогают и хосты, и эхинацея, и лилейники.