Интересные факты про спанбонд, о которых знают не все дачники

11:01 2024-01-21
Интересные факты про спанбонд, о которых знают не все дачники

Без укрывного материала не обходится ни один огородник, однако о нетканом приспособлении мы знаем не так уж много.

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Лутрасил, агротекс, спанбонд - вариаций много, суть одна - незаменимый помощник в саду и огороде.

Что нужно знать о нетканом укрывном материале дачнику: 8 любопытных фактов.

Материал делается из полипропилена, это разновидность полимера, один из самых распространенных в мире пластиков.

По объему мирового производства он уступает только полиэтилену.

Спанбонд нужен не только огородникам.

Его применяют при изготовлении труб, запчастей для техники, изготовления медицинского оборудования, игрушек, посуды.

Из этого материала делают медицинские маски и защитные костюмы, упаковочные средства, чехлы, сумки, салфетки для гигиены и многое другое.

Чтобы спанбонд не портился от солнца, туда добавляют специальные добавки с защитой от ультрафиолета.

Об этом говорит маркировка, присутствующая на товаре, - СУФ. Добавка помогает материалу служить более 5 лет.

Укрывной материал обладает полезной особенностью: в жару он защищает растения от перегрева, в холод - сохраняет тепло у корней.

Белый спанбонд очень хорошо пропускает солнечный свет, даже если у материала высокая плотность.

Растения всегда получают достаточное освещение, необходимое им для жизни.

Небольшая тень, которую создает спанбонд, полезна в сильную жару.

Нетканый укрывной материал способствует созданию парникового эффекта.

Он очень удобен при уходе за влаголюбивыми культурами и при устройстве грядок для выращивания черенков.

Поливы можно делать прямо по спанбонду, не поднимая его.

Под спанбондом темного цвета, который применяют как мульчу, сильно нагревается почва.

От этого гибнут личинки вредителей и их взрослые особи.

Так можно победить нематоду и клеща - двух главных врагов земляники садовой.

Растения же от перегрева не страдают, ведь они получают хорошие поливы и растут в прорезанных отверстиях.

Существует разноцветный спанбонд - наружная сторона одного цвета, внутренняя - другого.

Например, бело-красный, красно-желтый, желто-черный.

Желтый цвет хорошо отпугивает насекомых, что важно при выращивании капусты.

Белый слой отражает свет, защищая от ожогов, черный не дает пробиваться лучам солнца и губит сорняки.

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