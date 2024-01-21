Знающий огородник объяснил, что нельзя вносить в компостную кучу осенью

11:04 2024-01-21
Знающий огородник объяснил, что нельзя вносить в компостную кучу осенью

Две трети компоста должны быть представлены углеродными компонентами (палые листья, сено, солома), одна треть - азотным сырьем (трава, пищевые отходы).

Углеродные материалы трудно отыскать зимой, но добавлять их нужно регулярно.

Для того чтобы процесс компостирования не прекращался и проходил быстрее, нужно запастись таким сырьем заранее.

Готовим впрок достаточное количество соломы, веток, сухих листьев, виноградных лоз, кустовых обрезков.

При этом осенью в компостную кучу нельзя добавлять все подряд.

Не нужно подсыпать туда свежий опад листьев, сначала дайте им полежать и потемнеть.

Не подкладывайте в кучу растения с признаками заболевания или поврежденные паразитами.

Это может привести к образованию рассадника инфекций.

Нельзя добавлять в компостную яму сорняки с созревшими семенами.

Не сыпьте в компост листья вечнозеленых растений (магония, рододендрон) или свежий опад хвои.

Эти растительные отходы будут замедлять процесс разложения.

Осенью и зимой нельзя часто проветривать и перемешивать компост. Достаточно делать это раз в месяц.

Дело в том, что основное тепло держится в середине кучи. Если часто перемешивать ее, то можно это тепло растерять.

Допускать это нельзя, особенно в холодную погоду.

Не бросайте сразу много листьев в компост, только небольшими порциями.

В обратном случае процесс компостирования будет идти менее активно.

Не добавляйте в компостную кучу экскременты домашних животных.

Их перегнивание будет длительным и задержит созревание удобрения.

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