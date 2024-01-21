Три главные ошибки при внесении золы в почву: их нужно избегать

Разбираем три основные ошибки, которые постоянно допускают огородники.

Не оцениваем состав золы, а ведь она бывает разная. Все зависит от того, из какого продукта приготовили заветный порошок.

В одном виде золы будет больше кальция, в другом - калия. Это как два абсолютно разных удобрения.

Применять оба вида можно как подкормку и как средство для нейтрализации кислого грунта.

Если вносим как калиевое удобрение, надо знать процентное содержание калия, не все зольные подкормки одинаково хороши.

Плюс надо учитывать и другие элементы в составе.

Грунт не всегда бывает кислым, поэтому не каждый участок надо раскислять.

Иногда избыточное ощелачивание приносит только вред, поэтому перед применением золы обязательно проверяем кислотность почвы.

Также помним о том, что зола - это не чистый продукт, в ней много других компонентов, это как комплексное удобрение.

Важно это учитывать при внесении.

Вторая ошибка - неправильная дозировка. Рекомендуемые нормы внесения - 100-200 г на квадратный метр.

Желательно добавлять золу не в сухом, а в жидком виде, разбавляя указанное количество в 10 л воды.

Так питательные элементы лучше усваиваются из почвы.

Высокая концентрация состава может обжечь корешки, кроме того избыток карбоната кальция снижает доступность полезного для растений бора.

Нельзя смешивать золу с кислыми добавками - навозом, перегноем.

Не добавляйте одновременно золу и фосфорные удобрения, так вы сделаете фосфор недоступным для корней.

Не соединяйте зольный порошок с азотными добавками в аммонийной форме - с нитрофоской, амофоской, сульфатом аммония, аммиачной селитрой.

Вы просто потеряете часть азота, который превратится в пар при реакции со щелочью.

Органику и золу надо давать раздельно, делая промежутки между внесениями.

Сначала лучше дать органические подкормки, в середине цикла вегетации - золу.

Ошибка третья - недоступный кальций. Для чего золу нейтрализуют уксусом?

Чтобы превратить карбонат кальция в доступную для растений форму - ацетат кальция.

И вторая причина: сделать возможным одновременное внесение разных удобрений.

Кроме того, уксус позволяет избежать ненужного ощелачивания грунта.

Однако образуемые при этом быстрорастворимые элементы очень скоро вымываются из грунта и уходят далеко вглубь.

Также непонятно, как при нейтрализации уксусом реагируют другие полезные элементы, входящие в состав золы, а их там немало.

Идеальный вариант - применять золу отдельно, как калийную подкормку.

Кальций же лучше вносить потом, через время, сам по себе без всякого уксуса.