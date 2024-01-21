Стас Барецкий вызвал Сергея Соседова на бой

Шоумен Стас Барецкий вызвал музыкального критика Сергея Соседова на бой из-за того, что тот негативно высказался о телеканале НТВ. По мнению Стаса, Сергей зря «выходит как потерпевший» и надеется на толерантное к себе отношение.

С Соседовым могу выйти. Не нравится мне, что он наезжает на НТВ. Я люблю этот телеканал, у меня его мама смотрит.

Если не тянешь шоу, если выходишь как потерпевший и ждешь к себе толерантного отношения, потому что не такой, как все, то это смешно.

Якобы его обидели, а он такой великий. Это разговоры в пользу бедных, ты не потянул, братан. Давайте называть вещи своими именами, — отметил Барецкий.