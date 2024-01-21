Анна Asti пережила хирургическое вмешательство

Певице Анне Asti сделали в Москве операцию на ступнях ног, сообщает StarHit.ru со ссылкой на свой источник.

Издание уточняет, что певица начала готовиться к медицинскому вмешательству еще в ноябре прошлого года.

Дело в том, что у артистки есть редкое заболевание - так называемая болезнь Келлера 2, - пишет издание.

Оно проявляется в виде неожиданных судорог, которые могут застать звезду даже во время выступлений. В ходе одного из интервью Анна Asti даже показывала разрушенный сустав, на месте которого потом появилось твердое новообразование.

Дискомфорт был такой, что певица не могла спать по ночам. Ситуацию осложняло и то, что у исполнительницы на второй ноге порван мениск.

Операцию ей сделали в начале месяца, пишет СМИ. Инсайдер из окружения артистки сообщил, что после этого Анна уехала в отпуск за рубеж для восстановления.